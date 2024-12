Geschenk auf vier Pfoten: Ein Lauinger Kindergarten hat jetzt einen Hund

Das Kinderhaus Kurlandstraße in Lauingen hat kürzlich eine ganz besondere Spende entgegennehmen können. Im September erhielt die Kinderhausleitung Anne Bärthe von Familie Gumpp aus Frauenriedhausen ein besonderes Angebot. Eine ihrer Labradorhündinnen bekam im Juni diesen Jahres Welpen – genau eine Hündin blieb ohne Familie. Kurzerhand beschloss die Familie, welche selbst ihre Tochter im Kinderhaus betreuen ließ, den Welpen an das Kinderhaus zu übergeben, sofern alle Formalitäten geklärt werden können, um den Hund im Kindergarten pädagogisch einsetzen zu dürfen.

Kurzerhand wurden durch die Leitung und das Team des Kinderhauses alle Hebel in Bewegung gesetzt – Träger sowie Behörden kontaktiert, Informationen eingeholt, in Richtlinien eingelesen und besprochen, Elternbeiräte und alle Familien aufgeklärt. Letztendlich wurde genehmigt, dass die Hündin „Feta“ seit Ende November für einzelne tiergestützte Projekte mit den Krippen- und Kindergartenkindern in die Einrichtung darf.

Zur offiziellen Spendenübergabe kamen Anne Bärthe mit Hündin „Feta“, Familie Gumpp sowie eine Mitarbeiterin der Futtermittelkette Fressnapf, die sich mit einem großen Spendenpaket für den Hund an der Aktion beteiligten. (AZ)