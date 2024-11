Gewaltsamer Einbruch in Firmengelände

Zwischen vergangenem Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, sind bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma in der Max-Eyth-Straße in Lauingen eingedrungen. Laut Angaben der Polizei liegt der Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich, der Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

