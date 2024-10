Großes Konzert in der Stadtpfarrkirche: Ein Deutsches Requiem in Lauingen

Am 2. November erklingt in St. Martin Lauingen eines der beeindruckendsten geistlichen Chorwerke. Mit dem Requiem von Johannes Brahms haben sich die Chöre des Kirchenbezirks der neuapostolischen Kirche Augsburg-Nördlingen und die Stiftskantorei Medlingen/Gundelfingen ein besonderes Werk für das Wochenende nach Allerheiligen ausgesucht. Bewusst wurde die Version mit zwei Klavieren, Pauken und Solisten gewählt, die wesentlich seltener im Konzertleben erlebt werden kann als andere.

Als Johannes Brahms sein „Deutsches Requiem“ komponierte, dachte er wenig an das Seelenheil der Verstorbenen. Mit seiner Musik wollte Brahms in erster Linie eines: Den Hinterbliebenen Trost spenden. Von kirchlichen Konventionen wandte er sich vollständig ab. So gesehen schuf er ein sehr untypisches Requiem, das eher als Oratorium eingeordnet werden könnte. Am 18. Februar 1869 wird unter Carl Reinecke im Leipziger Gewandhaus die vollständige siebensätzige Fassung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms uraufgeführt; allerdings hatte es am 3. Januar 1869 bereits eine private Aufführung mit kleinem Chor, Klavieren und Solisten in Dessau gegeben.

Erfahrene Berufsmusiker aus der Region werden zu hören sein

Ebendiese Version der „stillen Uraufführung“ haben sich der Kammerchor „voCCordo“ und die Stiftskantorei ausgesucht. Brahms hat für den Titel seines Werks „Ein Deutsches Requiem“ gewählt. Er erlaubt sich damit eine subjektive Religionsperspektive, mit der er jeder dogmatischen Wahrheit den Rücken kehrt. Das Werk ist und bleibt ein triumphaler Erfolg für Brahms, weil er meisterhaft romantische Stilelemente mit vorbarocker Musiksprache und moderne Ausdrucksmittel mit kontrapunktischen Techniken verknüpfte. Vielleicht mehr noch, weil er jedem Einzelnen einen unmittelbaren Zugang ermöglicht hat.

Gerade die Zeit rund um Allerheiligen ist geprägt von Stille und Besinnung auf die Endlichkeit irdischen Lebens. So gesehen ist die musikalische Zusammenarbeit der christlichen Kirchenchöre laut Mitteilung auch Ausdruck gemeinsamer Werte und Traditionen. Der Chorleiter der Stiftskantorei Medlingen, Michael Finck, und der Leiter des Kammerchors der neuapostolischen Kirche, Andreas Krug, waren sich schnell einig, als der Gedanke eines gemeinsamen Chorprojektes für diesen Herbst im Raum stand. Das anspruchsvolle Werk verlangt allen Musikern und den Chören einiges ab. Mit Katarina Diana Brandel (Sopran), Michael Kranebitter (Bariton), sowie Barbara und Florian Bartmann (Klavier) konnten zudem erfahrene, aus der Region stammende Berufsmusiker für das Konzert gewonnen werden. Traditionell konzertiert „voCCordo“ stets für karitative Zwecke. In diesem Jahr wird der Erlös des Konzerts zugunsten der Kartei der Not gespendet. Karten gibt es an der Abendkasse, diese können auch zur dortigen Abholung vorab per Mail reserviert werden: andreas.krug@km-1.de. Beginn des Konzerts ist am 2. November um 18.30 Uhr. Ein weiteres Konzert findet am 3. November, 17 Uhr, in St.-Salvator in Nördlingen statt. (AZ)