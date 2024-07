Teures Rad verschwindet in Lauingen: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Dieb hat am Montag zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen ein versperrtes silbergraues Fahrrad vom Hersteller KTM, „Typ Lifedual“, gestohlen. Der Wert des Fahrrads liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Am Dienstag ereigneten sich in Gundelfingen und Lauingen zwei Ladendiebstähle. Gegen 12.50 Uhr versteckte eine 56-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Weinhart-Straße drei Packungen Waschmittel in ihrem Rucksack. Sie wollte das Geschäft verlassen, ohne die Waren im Wert von rund 30 Euro zu bezahlen. Ein Angestellter bemerkte den Diebstahl und rief die Polizei.

Mann klaut Alkohol aus Lauinger Supermarkt

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Lauingen gegen 14.15 Uhr. Ein 64-jähriger Mann stahl in einem Verbrauchermarkt in der Herzog-Georg-Straße Spirituosen im Wert eines unteren zweistelligen Betrags. Die Angestellten hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. In beiden Fällen ermittelt die Polizei Dillingen wegen Ladendiebstahls. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)