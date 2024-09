Unbekannte werfen Gegenstände gegen Gundelfinger Sportplatz-Gebäude

Unbekannte haben offenbar in der vergangenen Woche versucht, in ein Gebäude am Gundelfinger Sportgelände einzubrechen. Zwischen Montag, 23. September, und Donnerstag, 26. September, versuchten die Unbekannten offenbar, das Rolltor einer Lagerhalle am Sportplatz hochzuschieben. Zudem beschädigten sie das Tor sowie die Tür, indem sie diverse Gegenstände gegen das Gebäude warfen. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen in Verbindung zu setzen.

Lkw reißt Ampel in Lauingen ab und fährt weiter

Nach einem Zwischenfall in Lauingen ermittelt die Dillinger Polizei gegen einen Lkw-Fahrer. Der Mann war am Freitag gegen 10.20 Uhr in der Herzog-Georg-Straße unterwegs. Er wollte zunächst von der Geiselinastraße in die Herzog-Georg-Straße abbiegen, setzte jedoch mehrmals vor und zurück, um die Kurve zu befahren. Hierbei scherte sein Heck aus und touchierte mit dem oberen Teil des Aufliegers eine Ampel, die abgerissen wurde. Ein Zeuge machte den Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam. Dennoch fuhr der Fahrer in Richtung Gundelfingen weiter. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 41-Jährigen, der sich nun für den Unfall verantworten muss. (AZ)