Kofferraum und Zaun beschädigt: Unfallfluchten in Lauingen und Haunsheim

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfälle, die sich in Lauingen und Haunsheim ereignet haben. Beide Male sind die Täter abgehauen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag zwischen 19 und 23 Uhr gegen einen silbernen Opel Corsa, der auf einem Schotterparkplatz in der Schabringer Straße in Lauingen geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Opel wurde der Kofferraumdeckel eingedellt. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus.

Im Krautgartenweg in Haunsheim

Am Freitag zwischen 12.10 und 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Stapel Holzjägerzäune, die im Hof einer Schreinerei im Krautgartenweg in Hausheim gelagert waren. An diesen entstand Sachschaden. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer verbotenerweise von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)