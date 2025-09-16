Historische Fahrzeuge sind am Wochenende in Lauingen zu sehen

Zum ersten Mal findet am kommenden Wochenende, 20. und 21. September, das Oldtimertreffen „Stars & Classics“ im E-Park Lauingen statt. Alles steht im Zeichen historischer Automobile, Dampfmaschinen und Traktoren. Neben dem E-Park am Wasserturm bietet auch der Traktorenhersteller Same-Deutz-Fahr Programm an.

„Wir kooperieren mit verschiedenen Firmen und Partnern, unter anderem mit Same-Deutz-Fahr, der Dekra und Jochen Jahn (R-107-Schrauber)“, so Carmen Krug vom E-Park. Das Exponeum beherbergt eine Sammlung historischer Fahrzeuge, allerdings weit über das klassische Automobil hinaus: So sind beispielsweise auch über 100 Jahre alte Dampfmaschinen aktiver Teil der Ausstellung, aber auch historische Automobile vom Benz-Patent-Motorwagen, Dampf-Autos, Gasmotoren bis hin zu Klassikern und Youngtimern. Eine Sammlung einzigartiger Exponate, Originale und Modelle, Dioramen, Eisenbahnen, Dampfspielzeug, historische Uniformen, Schilder und Dokumente komplettiert die Ausstellung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei Deutz-Fahr in Lauingen gibt es Oldtimer-Traktoren zu sehen

Am 20. September findet der Auftakt zu „Stars&Classics“ für aktive Teilnehmer statt. Es ist ein markenübergreifendes Treffen. Geplant sind Seminare, Vorträge, Workshops, die KulTour (Ausfahrt ins Umland) und am Abend ein Grillfest mit viel Zeit für „Benzingespräche“.

Am 21. September findet der Besuchertag für Groß und Klein statt. Dann öffnet auch das Deutz-Fahr-Museum in Lauingen seine Türen. Wer auf dem Parkplatz der DF-Arena mit einem Deutz-Fahr-Traktor bis Baujahr 2005 hält, kann Teil der Ausstellung werden. Als Dank wartet laut Pressemitteilung des Unternehmens ein kleines Geschenk. Beide Veranstaltungs-Schwerpunkte, Deutz-Fahr wie der E-Park, liegen nur rund fünf Gehminuten voneinander entfernt. Die „Dampfkutsche“ des E-Parks verbindet beide im Shuttleverkehr, dort kommt die 101 Jahre alte Fowler D5 Straßenlokomotive samt Aufsitzwagen zum Einsatz.

Auch Mitfahrten sind möglich

Durch viele überdachte Flächen findet das Treffen im E-Park bei jedem Wetter statt. „Wir wollen damit einen Beitrag zum Erhalt des technischen Kulturguts und geschaffenen Werten leisten, sowie bei Jung und Alt die Begeisterung für technische Glanzleistungen wecken“, so die Geschäftsführerin des E-Parks. Mitfahrten auf den Dampfmaschinen oder dem Benz-Patentmotorwagen sowie den Parkeisenbahnen runden das Angebot ab.

Der Eintritt auf die Veranstaltungsgelände ist frei. Der Mitarbeiterparkplatz von Same-Deutz-Fahr kann genutzt werden. Von dort fährt am Sonntag die Dampfkutsche im Shuttleverkehr über das Deutz-Museum zum E-Park und zurück. (AZ)