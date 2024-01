Lauingen

06:00 Uhr

Historischer Gasthof in Lauingen: Der "Becher" erwacht zu neuem Leben

Plus Beim Betreten des leer stehenden Hauses am Marktplatz beginnt eine Reise durch die Zeit. Renovierungspläne versprechen, die historische Substanz mit Leben zu füllen.

Von Jonathan Mayer

Dieses Haus am Lauinger Marktplatz hatte schon viele Namen. Im vergangenen Jahrhundert war es der "Becher" - einschließlich namensgebendem Bierkrug an der Fassade. Später hieß es einmal "Italia", zuletzt kam darin ein indisches Restaurant namens "Raza's" unter. Seit 2020 steht das Haus leer, geändert hat sich darin aber schon seit Jahrzehnten nur wenig. Sogar die Tische und Stühle sind noch dieselben wie früher. Und auch die Holzvertäfelung gibt es noch. Abgesehen davon sieht es aus, als sei das Gebäude fluchtartig verlassen worden. Aus einem der Kühlfächer hinter der Theke zieht Bernd Schwenk Weißbier heraus. Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums war am 28. Februar 2020. In der Küche liegen ein paar Scheiben Naan-Brot und eine Packung Haferflocken herum. Am Ausgabefenster hängt ein Zettel: Hefeweizen, Radler, Suppe und Tikka + Reis. "Vielleicht war das die letzte Bestellung", sagt Schwenk, der das Haus zusammen mit seinem Bruder gekauft hat. Schwenk liebt Projekte wie dieses. Deswegen hat er den "Becher" gekauft - und will ihn auf Vordermann bringen.

Der Lauinger führt durchs Gebäude: Der alte Bieraufzug, der vom Gewölbekeller zur Theke im Erdgeschoss und bis in den ersten Stock führt, funktioniert noch immer. Im großen Gastraum im hinteren Bereich gibt es auch immer noch die Holzvertäfelungen an den Wänden. "Hier wurde einfach lange nichts gemacht", sagt Schwenk. Er will im Erdgeschoss ein bayerisches Lokal ansiedeln und ist aktuell auf der Suche nach geeigneten Pächtern. "Sobald die Genehmigung da ist und der Pächter unterschrieben hat, kann es losgehen", erklärt das Stadtratsmitglied. Er rechnet mit zwei Monaten Umbauzeit. Angebote für eine neue Theke, neuen Ausschank und das Übrige lägen auch schon vor.

