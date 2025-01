Hoher Sachschaden bei Unfall in Lauingen

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Samstagabend in Lauingen. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer die Gundelfinger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Theoder-Heuss-Straße bog er nach links ab. Er kollidierte laut Polizeibericht mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 65-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 12.000 Euro. Es gab keine Verletzten. (AZ)

