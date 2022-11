Hundebiss in Lauingen: Jetzt schaltet sich Peta ein

Die Tierrechtsorganisation fordert nach dem Vorfall in Lauingen, bei dem sein Mann verletzt wurde, einen Hundeführerschein in Bayern.

Nach unserem Bericht über den Hundebiss in Lauingen schaltet sich nun die Tierrechtsorganisation Peta ein. Wie berichtet, attackierte ein Hund am vergangenen Sonntag einen Mann in Lauingen. Die Hundehalterin war gegen 13 Uhr mit ihrem Vierbeiner Am Galgenberg unterwegs, als sich dieser samt Leine losriss und davonrannte. Als der Hund auf einen 69-jährigen Fußgänger traf, biss er ihn zweimal in die Hand. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 59-jährige Halterin erwartet eine Anzeige werden fahrlässiger Körperverletzung. Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Landesregierung auf, umgehend den sogenannten Hundeführerschein in Bayern einzuführen.

Nach Attacke in Lauingen: Peta sagt, der Hund ist falsch gehalten

„Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Viele Halterinnen und Halter können das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer ‚Rasse‘ angehört oder ein ‚Mix’ ist.“ So steht es in der Pressemitteilung.

Erst einen Kurs für Hundehaltung absolvieren

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter ist unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern. (AZ)