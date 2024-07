Jugendliche klettern auf Baugerüst am Kirchturm in Lauingen

Am frühen Sonntagmorgen konnten vier bis fünf junge Erwachsene dabei beobachtet werden, wie sie das Baugerüst am Kirchturm in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen bis zur obersten Etage bestiegen. Dazu umgingen die unbekannten Täter die Bauabsperrungen. Es wird um Hinweise zu den Turmsteigern gebeten. Die Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen. (AZ)

