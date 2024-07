„Kleine Giganten“ überragen in Lauingen

Der Triathlon in Lauingen ist immer schon ein Triathlon auch für Kinder. Und so traten beim 18. VR-Triathlon diesmal wieder 51 Mädchen und Buben zwischen acht und 13 Jahren zu den drei Disziplinen im und am Auwaldsee an: 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren, 400 Meter Laufen. Petrus meinte es gut mit den „kleinen Giganten“ und bescherte ihnen 28 Grad Außentemperatur. Und bei angenehmen 24 Grad im Wasser brauchte auch keiner zu frösteln. Zudem sorgte ein Großaufgebot der Wasserwacht dafür, dass sich auch Eltern, Omas, Opas und weitere Verwandte keine Sorgen um die Nachwuchs-Triathleten im Auwaldsee machen mussten.

Sieger Jonas Lindenmeir (von links), Jasim Al Sultan und Dritter Maximilian Döderlein. Foto: Hans Gusbeth

Für Jonas und Hanna Lindenmeir vom TV Lauingen war dieser 18. VR-Triathlon erneut mit Erfolg gekrönt. Nachdem die Geschwister schon eine Woche zuvor beim Kuhsee-Triathlon in Augsburg erfolgreich waren, gelang ihnen das beim „Heimspiel“ in Lauingen erneut. Jonas holte sich in 11:35 Minuten (2023: 12:11) den Gesamtsieg bei den Buben. Zwar kam Maximilian Döderlein von der TG Biberach mit der gleichen Zeit ins Ziel. Doch Jonas (Jahrgang 2013) zählt altersmäßig zur Gruppe Schüler B, Maximilian (Jahrgang 2011) zur Gruppe A. Auf Platz drei landete in 12:02 Minuten Jasim (Jahrgang 2014), der Sohn von Hawaii-Ironman-Sieger Faris Al Sultan. Vater Al Sultan hatte schon am Samstagvormittag das Langstreckenschwimmen über drei Kilometer überlegen (37:36 Minuten) gewonnen und wurde auf dem Rad am Sonntag mit der Staffel auf der Tri-Langstrecke Dritter. Das Al Sultan Familientreffen in Lauingen – auch die Mama war dabei – rundete Tochter Nura (Jahrgang 2016) mit einem siebten Platz in der Gesamtwertung (13:55) und Rang eins ihrer Altersklasse ab. Für Hanna Lindenmeir endete der Wettkampf bei den Mädchen mit dem zweiten Platz in 12:30 Minuten (2023: 13:25) hinter Luisa Zenk vom Triathlonverein Günzburg (10:55).

Die Ironman-Familie: Hawaii-Sieger Faris al Sultan selbst gewann das Langstreckenschwimmen. Foto: Hans Gusbeth

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl waren Mädchen und Buben in zwei Gruppen ins Wasser gegangen. Erich Gruber, Chef der Lauinger Triathleten, betonte: „Das ist auch zur Sicherheit“. So hatten die Rettungsschwimmer von der Wasserwacht, die die Kleinen nicht aus den Augen ließen, einen besseren Überblick.

Wie bei den Großen lockt der Kindertriathlon in Lauingen Iron-Minis nicht nur aus dem Landkreis Dillingen an. Viele kommen aus den angrenzenden Landkreisen, etwa vom Triathlonverein Günzburg, dem TSV Harburg oder dem TSV Königsbrunn. Aber auch Baden-Württemberg war mit Dornstadt, Hürben und Biberach vertreten. Den weitesten Weg hatten die Minis vom Tri Team Schongau. Erich Gruber misst dem Triathlon für Kinder und Jugendliche seit jeher eine große Bedeutung zu. „Nachwuchsförderung ist wichtig“, betont er auch mit Blick auf die Erfolge der Geschwister Lindenmeir. Genauso wichtig sei aber, dass die Kleinen überhaupt in Bewegung kommen: beim Schwimmen, Radeln oder Laufen.

Ergebnisse 18. VR-Triathlon in Lauingen

Kindertriathlon

Buben: 1. Jonas Langenmeir, TRI TV Lauingen (11:35 Minuten), 2. Maximilian Döderlein, TG Biberach (11:35), 3. Jasim Al-Sultan, (12:02)

Mädchen: 1. Luisa Zenk Triathlonverein Günzburg (10:55 Minuten), 2. Hanna Langenmeir (12:30), TRI TV Lauingen, 3. Melek Erdogan, TSV Harburg (13:02)

Schnellsten Mädchen (von links): Erste Luisa Zenk, Hanna Langenmeir und Dritte Melek Erdogan. Foto: Hans Gusbeth

Volkstriathlon

Damen: 1. Viola Greil, La Carrera Tri Team Rothsee (1:06:52 Stunden) 2. Sabrina Klotz, VR-Bank Donau-Mindel (1:07:10), 3. Anna Christen, TG Viktoria Augsburg (1:07:57)

Herren: 1. Tobias Ullrich, TSV Harburg (57:49 Minuten ); 2. Valentin Steib, Post SV Tübingen (58:41); 3. Andreas Albert, TRI TV Lauingen (59:17)

Staffel: 1. Spredu Racing Team (Dominik, Maximilian und Bernhard Lindner), 58:38 Minuten, 2. HSG Lauingen-Wittislingen (Jasmin Schmied, Martin Wiedemann, Daniel Stark), 1:07:36 Stunden, 3. Die Prinzen (Elias und Stefan Prinz), 1:08:13

Von der Donaubrücke radeln die Triathleten Richtung Lauinger Innenstadt. Foto: Hans Gusbeth

Kurzdistanz

Damen: 1. Linda Simon, TSV Oettingen (2:19:49 Stunden); 2. Annika Held, SSV Ulm (2:22:53), 3. Sara Rau (2:27:15)

Herren: 1. Tim Rieder (1:52:33 Stunden), 2. Maximilian Lippert, TG Viktoria Augsburg (1:57:33); 3. Daniel Kreher, Veloclub Mindelheim (1:59:58)

Staffel: 1. Leightweight Neuburg (Gabriel Riedl, Tim Kirchhofer, Nils Martin), 2:07:08 Stunden, 2. Ohne Spaß geht nix (Martin Mühleidner, Volker Falch, Gunther Röthinger), 2:15:47, 3. Triathlon Augsburg (Ralf Aigner, Jürgen Ammer, Felicitas Probst), 2:22:40

Mitteldistanz

Damen: 1. Anja Kobs, TSV Alling (4:04:56 Stunden), 2. Nelly Rassman, TV Planegg-Krailling (4:09:42), 3. Daniela Unger, TRI TV Lauingen (4:15:28)

Herren: 1. Timo Schmitz, TSV Oettingen (3:32:26 Stunden), 2. Fabian Pfitzner TSV Calw (3:38:19), 3. Joachim Krauth, Aalener Sportallianz (3:39:31)

Staffel: 1. Triathlon Günzburg (Franz Brummer, André Laubhan, Manuel Hein), 3:43:01 Stunden, 2. SSV Ulm 1946 Triathlon (Lara Riegger, Philipp Fricker, Christoph Kraft), 3:49:35, 3. Team Faris Al-Sultan (Daniel Schubert, Faris Al Sultan, Eugen Morjakow), 3:58:07