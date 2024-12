Körperliche Auseinandersetzung nach Auffahrunfall bei Lauingen

Ein 60-Jähriger fuhr am Dienstagabend mit seinem Auto gegen 17.30 Uhr die auf der Kreisstraße DLG 28 von Frauenriedhausen in Richtung Lauingen. Hierbei wollte er laut Polizei einen vor ihm fahrenden 28-Jährigen in dessen Fahrzeug überholen, der jedoch während des Überholvorgangs seinerseits immer weiter beschleunigt habe. Nach abgeschlossenem Überholvorgang bremste offenbar der 60-Jährige den 28-Jährigen aus und bis zum Stillstand ab, wobei ihm der 28-Jährige auffuhr. Anschließend habe der 60-Jährige den 28-Jährigen aus seinem Pkw gezogen und ihm mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Danach sei der 60-Jährige wieder in sein Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Durch den Auffahrunfall entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der 28-Jährige bedurfte keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Körperverletzung. (AZ)

