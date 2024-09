Kokain konsumiert und dann noch Auto gefahren

Am Mittwoch kontrollierte eine Streife der Dillinger Polizei in der Gundelfinger Straße in Lauingen einen 22-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Der 22-Jährige musste seine Fahrt daraufhin beenden und sich einer Blutentnahme im Krankenhaus Dillingen unterziehen lassen.

Eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde zur Anzeige gebracht. Der 22-Jährige muss nun mit einem Bußgeld sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)