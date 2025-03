Kulturmarkt Lauingen: Anton Grotz gibt nach 33 Jahren die Führung ab

Die Mitgliederversammlung des Kulturmarktes Lauingen fand jetzt unter der Leitung des scheidenden Vorsitzenden Anton Grotz im Gasthof Becher statt. Eine große Zahl Mitglieder wollte diesen Abend, an dem der langjährige Vorsitzende letztmalig agierte, nicht versäumen. Nach Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung wurde das Protokoll der jüngsten Mitgliederversammlung verlesen und abgesegnet. Auch dem Kassenbericht des Kassierers und der Prüfung der Kasse wurde ohne Diskussion einstimmig Entlastung erteilt.

Der Rückblick des Vorsitzenden Anton Grotz zu den Aktvitäten im abgelaufenen Kalenderjahr 2024 war lang, denn eine Vielzahl von Veranstaltungen wurde den Mitgliedern angeboten. Das Musikantentreffen, die Besichtigung des in Lauingen ansässigen Unternehmens Ergo Pack, Wissenswertes zur Geschichte des Schneckensteinhauses, aber auch der Aufstieg in den Turm des Martinsmünsters waren im Programm. Viele Mitglieder wollten bei der Fahrt nach Freising zur Landesausstellung Bayern unter Führung von Gerhard Burkard dabei sein. Ein besonderes Schmankerl war die kulinarische Stadtführung mit Walter Manz. Auch die kleinen Bewohner der Stadt vergisst der Kulturmarkt nicht und lädt jedes Jahr zum traditionellen Martinsspiel mit Nußmärtelbegleitung auf dem Marktplatz mit Laternenumzug ein. Ein voller Erfolg war der unterhaltsame Nachmittag in der Aula der Berufsschule Lauingen mit dem Titel „Schwätz m’r schwäbisch“.

Grotz überreicht Egger einen Blumenstrauß

Nach 33 Jahren ist ein Führungswechsel nötig, und so wurde Ulrike Egger zur neuen Vorsitzenden gewählt. Der scheidende Vorsitzende Anton Grotz überreichte ihr mit seinen Glückwünschen einen bunten Blumenstrauß. Albert Kaiser als Vertreter der Stadt Lauingen schloss sich diesen an. Die neu gewählte 1. Vorsitzende bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und stellte sich kurz vor. Mit neuem Schwung, Kreativität und vielen Ideen will der Kulturmarkt Lauingen auch weiterhin eine Erfolgsgeschichte schreiben.

Die weiteren Ergebnisse der Neuwahl: 2. Vorsitzender Otto Wagner, Schriftführerin Monika Kreuzer, Kassierer Josef Hummel, Webmaster Dominik Wolf. (AZ)