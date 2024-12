Ladendieb entwendet Spielkonsolen im Wert von knapp 2000 Euro

Am verganenen Dienstag haben zwei Verkäuferinnen eines Drogeriemarktes in der Lauinger Herzog-Georg-Straße einen Ladendieb beobachtet, der insgesamt neun Spielkonsolen entwendet hat. Laut Angaben der Polizei entfernte sich dieser anschließend fußläufig in Richtung Marktplatz. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß, schlank und zwischen 40 und 50 Jahren alt. Er führte eine große, gelb-blaue Tasche mit sich. Der Warenwert beläuft sich auf etwa 1900 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt aufgrund Ladendiebstahls und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)

