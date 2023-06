Die Vorbereitungen laufen: Lauingen feiert seinen Herzplatz

Für das Fest hat das Quartiersbüro-Team ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Dafür engagieren sich wieder eine Menge Ehrenamtliche. Das ist geboten.

Vier Jahre ist es her, dass die Lauingerinnen und Lauinger die Aktion "Herzplatz" des Bayerischen Rundfunks gewonnen haben. Dass sie immer noch stolz sind auf diese Leistung, zeigt das anstehende 2. Herzplatzfest, bei dem zwei Tage lang mit Musik, einer Spielstraße, Vorführungen und verschiedenen lokalen Essständen gefeiert wird. Anja Leuffert vom organisierenden Quartiersbüro Lauingen freut sich auf die zwei Festtage, am 30. Juni und 1. Juli.

Ehrenamtliche kümmern sich weiterhin um den Platz

Seit Jahresbeginn laufen die Vorbereitungen. So sind wieder viele Vereine und Ehrenamtliche dabei. Es sei dem Quartiersbüro auch wichtig gewesen, diese einzubinden. Denn bis heute pflegt die Gruppe, die damals für den Sieg maßgeblich verantwortlich war, zusammen mit dem Hausmeister der Stadthalle den Platz und entwickelt ihn immer weiter. So ist etwa im letzten Herbst eine Bücherzelle dazugekommen. Leuffert schwärmt: "Das ist einer der wenigen Plätze, der noch gepflegt ausschaut." Alte und junge Menschen nutzten den Platz gleichermaßen.

Das Fest lockt mit vielen Höhepunkten

Während beim ersten Herzplatzfest der Höhepunkt die Ergebnisverkündung der Abstimmung war, reihen sich diesmal eine Menge andere Highlights aneinander. Bereits am 30. Juni findet ab 19 Uhr auf dem Marktplatz ein Konzert der Big Band JazzSpätzla und der Vorband FatCatCombo statt. In der Pressmitteilung heißt es dazu: Die JazzSpätzla, eine Formation, die sich vor rund 20 Jahren aus der ehemaligen Mädchen-Combo der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach entwickelt hat, begeistert mit ihrem umfangreichen Repertoire. Und auch die Vorband verspricht in der Mitteilung: Obwohl die Musikerinnen und Musiker teilweise erst elf Jahre alt seien, erzeugen sie bereits ein beachtliches musikalisches Niveau.

"Das ist wohl eher etwas für die Erwachsenen", meint Anja Leuffert und ergänzt: "Der 1. Juli ist ein Tag für die ganze Familie". Beispielsweise organisieren die Kindergärten der Stadt eine Spielstraße. Leuffert verrät schon einige Stationen: "Ein Angelspiel ist geplant, ein Bobbycarrennen und Stelzenlauf." Geplant ist auch eine Stempelkarte für die Spiele mit einem kleinen Preis.

Und: Der TVL Lauingen und das Rayong werden sportlich begeistern und musikalisch sorgen Max Manshardt, die Lauinger Stadtkapelle, die Fanfare Brass Band sowie der Lauinger Spielmannszug für ein abwechslungsreiches Programm. Auch an Essensmöglichkeiten werde nicht gespart: Verschiedene lokale Anbieter werden die Besucherinnen und Besucher mit ihren leckeren Spezialitäten verwöhnen und für das leibliche Wohl sorgen, heißt es in der Pressemitteilung.

Vielfältige Aktionen dank vieler Ehrenamtlicher

Die vielfältigen Aktionen von 13.30 Uhr bis 23 Uhr sind das Ergebnis einer Menge engagierter Menschen, betont Leuffert weiter. "Im Quartiersbüro schlagen viele mit Ideen auf." Dieses Ehrenamt wolle man unterstützen und die Umsetzung der Ideen möglich machen. "Der eine wollte in die Richtung gehen, der nächste in eine andere", erzählt sie.

Ob das Herzplatzfest nun regelmäßig stattfindet, ist nicht sicher. Denn das Quartiersbüro müsse mit einem relativ kleinen Budget arbeiten, in die aktuellen Planungen sei das Preisgeld des Herzplatz-Wettbewerbs eingeflossen. Zudem habe man Anfang des Jahres einen Sponsorenaufruf gemacht. Diesem Aufruf folgten einige Firmen, die die Veranstaltung laut Pressmitteilung erst möglich gemacht haben. "Wenn die Rückmeldung kommt, dass man das unbedingt nochmal machen muss, dann überlegen wir es uns", verspricht Leuffert aber.

Obwohl das Herzplatzfest kurz nach dem Lauinger Parkfest stattfindet, ist Leuffert nicht besorgt, dass weniger Besucherinnen und Besucher kommen: "Die Lauingerinnen und Lauinger können auch drei oder vier Wochenenden hintereinander feiern", lacht sie. Und weiter: "Es ist doch schön, dass bei uns so viel los ist." (mit AZ)