Lauingen will eine Fairtrade-Stadt werden

Plus Der Lauinger Stadtrat beschließt mit großer Mehrheit, sich dafür zu bewerben. Bürgermeisterin Katja Müller hätte eine Selbstverpflichtung für sinnvoller gehalten.

Mit 20:2 Stimmen hat sich der Lauinger Stadtrat am Dienstagabend dafür ausgesprochen, die Auszeichnung als Fairtrade-Town anzustreben. Ursula Kigele erläuterte den Antrag der SPD-Fraktion, weshalb sie es für notwendig hält, dass Lauingen als Stadt die Nachhaltigkeitsziele der UNO unterstützt. Sie stellte heraus: „Der Kauf von Fairtrade-Produkten bedeutet keine Spende, sondern man bezahlt so viel, wie es wirklich kostet.“