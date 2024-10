Lauinger Berufsschule macht die Zukunft jetzt zum Thema

Peter Hoffmann ist beruflich viel herumgekommen, hat viele Menschen kennengelernt. Als Leiter der Staatlichen Berufsschule in Lauingen nutzt er seine Kontakte nun und bringt eine Vortragsreihe auf den Weg, die sich mit den großen Themen unserer Zeit auseinandersetzt: Klimakrise, Energiewende, Nachhaltigkeit. Unter dem Titel „Forum Zukunft“ wollen Hoffmann und seine Mitstreiter Zukunftsthemen beleuchten und Firmeninhabern, Chefs und Chefinnen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Hoffmann machte einst die Ausbildung zum Elektroniker bei der Michelin AG, arbeitete später beim Staatsinstitut für Bildungsforschung, war Lehrbeauftragter für Fachdidaktik Elektro- und Informationstechnik an der TU München und Abteilungsleiter an der Lehrerakademie in Dillingen – um nur ein paar Stationen zu nennen. Heute ist er Berufsschulleiter und ehrenamtlicher Landesvertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft Elektrotechnik/Metalltechnik. An den verschiedenen Stationen hat er einige Kontakte sammeln können, durch die er jetzt namhafte Redner nach Lauingen bringt, wie er erzählt.

Vier Veranstaltungen sind im Rahmen des „Forum Zukunft“ jedes Jahr in der Aula der Berufsschule geplant. Das Ziel sei es, auf sachlicher Ebene zu verschiedenen Themen zu informieren und ins Gespräch zu kommen. Die politischen Parteien stritten viel, findet Hoffmann. Und: „Das Neutrale bleibt da oft auf der Strecke.“ Parteiübergreifende Gesprächsrunden seien das Ziel. Und vielleicht entdeckt der eine oder andere sogar neue Geschäftswege. In der Idee finde sich auch das Logo der Schule wider, auf dem in abstrakter Form ein Auge, ein Ohr und eine Hand zu sehen sind. „Hinschauen, Zuhören, Handeln“, meint der Schulleiter.

Redner von der LMU, der Uni Augsburg und dem Fraunhofer-Institut kommen nach Lauingen

Los geht es mit dem „Forum Zukunft“ am Mittwoch, 9. Oktober. Das Thema: Lernen und Arbeiten bei hohen Temperaturen, Stichwort Hitzeresilienz. Immerhin gibt es wegen der Klimakrise auch eine zunehmende Zahl an Hitzetagen. So hat sich durch den menschengemachten Klimawandel die Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad Celsius in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt. Und bei zunehmender Hitze, das kennen wohl die meisten, sinkt die Produktivität im Büro.

Moderieren wird den ersten Abend neben Schulleiter Hoffmann auch der Lauinger Arzt Engelbert Kigele. Als Referenten geladen sind Dr. phil. Julia Schoierer vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der LMU München sowie Dr. med. Benedikt Lenzer, Allgemeinmediziner und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Augsburg. Bereits Ende Januar ist der nächste Vortrag geplant, dann zum Thema Energie mit Prof. Hans Ulrich Buhl vom Fraunhofer-Institut.

Die Lauinger Berufsschule, sagt Hoffmann, verfüge über ein Netzwerk von 2500 Firmen, davon 900 Ausbildungsbetrieben aus Handwerk, Industrie und Handel. Diese seien, ebenso wie Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Vertreter aus der Politik, die Zielgruppe des „Forum Zukunft“.