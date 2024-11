Lauinger Mittelschüler informieren sich über ihre Karrierechancen

Sechs Betriebe, zwei Einrichtungen und ein Berufsschulzentrum informierten Mitte Oktober Schüler der 8. bis 10. Klassen der Lauinger Mittelschule über verschiedene Berufsbilder und Karrierechancen. Gleichzeitig hatten die Jugendlichen Gelegenheit, Fragen zu stellen, erste Kontakte zu knüpfen oder sogar einen Praktikumsplatz zu ergattern.

Shayla Clarke und Besjana Beqiraj, beide Schülerinnen aus der VK2, stellten den Zuhörern in einer Powerpointpräsentation die Mittelschule vor. Die Lehrerinnen Stefanie Wahl und Stefanie Liehr moderierten und führten gekonnt durch den von ihnen geplanten Tag.

Was macht eigentlich ein Drechsler? Welche Aufgaben und Verantwortung übernehme ich als Krankenpfleger? Welchen Abschluss und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauche ich für meinen Wunschberuf? Mit diesen und weiteren Fragen im Gepäck verteilten sich die Schüler auf mehrere Klassenzimmer. Dort erwarteten sie an Infoständen Chefs, Ausbilder und Azubis. Jeder Betrieb präsentierte sich und zeigte den Jugendlichen anschaulich, was sie erwartet und welche Voraussetzungen wichtig sind. In zwei Durchgängen erkundeten die Schüler zwei Betriebe oder Berufe, für die sie sich am meisten interessierten. Schließlich zogen Betriebe, Schulleitung und Lehrer Resümee. Mancher Abschlussschüler berichtete auch vom bereits unterzeichneten Ausbildungsvertrag. Anfängliche Berührungsängste verloren sich und Schüler kamen mit Azubis und Ausbildern ins Gespräch oder vereinbarten Praktikumstermine. Dieses frühzeitige gegenseitige Kennenlernen erwies sich von großem Nutzen.

Am Ende stand fest - der Austausch brachte beide Seiten einander näher und Türen für weitere Vorhaben waren geöffnet. Bei dem Infotag präsent waren die Firmen Same Deutz-Fahr, Andreas Renner, das Autohaus Rudhart, Bike&Tec, die Elisabethenstiftung, das Bauunternehmen Leonhard Hitzler, die Christian Ulbricht GmbH&Co.KG und die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, und das Staatliche Berufsschulzentrum Höchstädt.