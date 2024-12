Autokennzeichen und E-Scooter gestohlen

Ein blauer E-Scooter wurde am Samstag im Zeitraum von 12.30 bis 18 Uhr entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug war laut Polizei am Bahnhof Lauingen abgestellt worden. Der Wert des Rollers wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Kennzeichen eines Autos in Lutzingen abmontiert

In Lutzingen wurden am Samstagabend zwischen 18 und 18.45 Uhr beide Kennzeichen eines grauen Mercedes entwendet. Das Fahrzeug war an einem Restaurantparkplatz geparkt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern beziehungsweise Täterinnen nimmt in beiden Fällen die Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegen. (AZ)