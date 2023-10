Macht die Jungbürgerversammlung in Lauingen Träume wahr?

Zum ersten Mal kommen Jugendliche zusammen, um ihre Wünsche und Ideen für die Stadt abzugeben. Die hohe Teilnehmerzahl überrascht viele. Was sich die Teenager wünschen.

Einen Trampolinpark, eine Boulderhalle oder ein Kino. Das sind Wünsche der jungen Teenager Ines, Luis und Emir für Lauingen. Zur ersten Jungbürgerversammlung sind ungefähr 60 Jugendliche in der Stadthalle erschienen. Die 15-jährige Lana sagt, sie wolle Initiative ergreifen und mitwirken können. So geht es vielen Heranwachsenden. Dabei sind die meisten Anwesenden weit unter 18 Jahren. Einige Freiwillige haben sich bereits vorab dafür gemeldet, bei diesem Projekt mitzuhelfen, wie etwa die 15-jährige Ronja. Sie habe Spaß daran und auch die Hoffnung, wirklich etwas bewegen zu können. Sie fügt hinzu: „Manchmal muss man einfach etwas mehr Druck machen, um tatsächlich etwas zu bewegen.“

Nikolas, 13, schreibt noch bis zum Schluss Ideen auf. Foto: Taisia Matwejew

60 Jugendliche in Lauingen auf einem Haufen

Ronja betreut einen der fünf Thementische und hat vorab eine Einweisung bekommen, wie sie die Jugendlichen unterstützen kann. An jedem der fünf Tische sind instruierte Jugendliche dabei, die das jeweilige Thema verständlich machen und bei Fragen beistehen. Boris Schenk, der Geschäftsleiter des Kreisjugendrings, erklärt: Die Themen Verkehrswege, Ausstattung öffentliche Plätze, Jugendtreff, Freizeitangebote und -anlagen seien speziell für die Stadt Lauingen ausgesucht worden.

Schenk moderiert die Anwesenden durch den Abend und erklärt den Ablauf. Jeder Tisch ist mit Papier abgedeckt und Stiften ausgestattet, damit die Jugendlichen direkt losschreiben können. Nach 15 Minuten wechselt jede Gruppe ihren Tisch, sodass am Ende jedes Plakat voll mit Ideen ist. Später werten die Helfer die Ergebnisse aus. Die gesammelten Ideen werden am Mittwoch im Rathaus vorgestellt. Schenk erzählt, es sei wichtig, den Kindern vor Augen zu führen, dass sie mit friedlicher Politik etwas bewirken können, dass ihr Engagement tatsächlich Früchte trägt. Eines haben Jung und Alt gemeinsam, so der KJR-Leiter. Das Alter sei zweitrangig. „Dass Teenager immer nur in ihrem Zimmer hocken, stimmt so nicht“, sagt Boris Schenk. Den Kindern auf dem Land fehle es lediglich am Angebot.

Der Wunsch nach einem Ort für Jugendliche ist groß

Seine Beobachtung sei es, dass sich die Wünsche der Jugendlichen auf dem Land und in der Stadt unterscheiden. Gleich bleibt jedoch, dass die Kinder Plätze wollen, wo sie sich ungestört aufhalten können und Sitzgelegenheiten haben, auf denen sie als Gruppe zusammen sein können, so Schenk. Auch öffentliches WLAN sei ein Wunsch. Viel Aufmerksamkeit legen die Heranwachsenden auf den öffentlichen Verkehr, welche Buslinien nicht fahren oder welche Busse überfüllt sind.

Das Ziel sei nicht nur, dass sich möglichst viele Jugendliche beteiligen, sondern auch, dass die Stadträte eine Vorstellung von ihren Erwartungen und Wünschen bekommen. Daher beteiligen sich auch einige Ratsmitglieder an den Diskussionen. Markus Stuhler ( SPD) hört sich die Ideen von der Seite an. „Ich möchte, dass die Jugend ihre eigenen Ideen einbringt. Da sind manche von einem Erwachsenen am Tisch doch eher eingeschüchtert“, erklärt Stuhler. Auf die Frage, ob auch tatsächlich einige der Ideen umsetzbar klingen, sagt er, so etwas wie besseres WLAN oder bessere Sitzgelegenheiten seien realistische Wünsche, wo man ansetzen könne.

Boris Schenk sammelt nach der Versammlung die Plakate mit den Ideen ein. Sie werden nun ausgewertet. Foto: Taisia Matwejew

Stadtrat Georg Rebele (FDP) erscheine die Jugendsprache teilweise doch unverständlich. Was er jedoch verstünde, sei die Bedeutsamkeit der Heranwachsenden. Dadurch, dass sie sich selbst einbrächten, bekämen die Jugendlichen ein Verantwortungsgefühl, an dem sie wachsen können. „Diese Kinder sind schließlich die Zukunft“, so Rebele. Die erste Jungbürgerversammlung sei nur ein Vorbote für den Jugendrat, der, wie er hofft, bald Wirklichkeit werden könne.

„Viele Ideen sprechen mir aus der Seele“, sagt Stadträtin Daub

Auch die Stadträtin und Jugendreferentin Irmgard Daub (SPD) freue sich über den lebendigen Austausch unter den jungen Leuten. Dabei merkt sie: „Viele Ideen sprechen mir aus der Seele.“ Mehr Fahrradwege für jeglichen Zweiradverkehr und Toiletten an öffentlichen Orten, an denen man sich gerne und lange aufhalten würde, vor allem für junge Frauen, fehlten, so Daub. Auch über die Sensibilität der Jugendlichen gegenüber dem Straßenverkehr sei sie überrascht.

Über die große Teilnehmerzahl ist jedes Stadtratsmitglied positiv überrascht. Stuhler sagt, über so eine große Beteiligung an einer Bürgerversammlung würde er sich freuen. Rechne man das Verhältnis der Erschienenen im Vergleich zu den eingeladenen Jugendlichen um, wären es bei einer Bürgerversammlung tausend Erschienene. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) sagt, sie sei gespannt, wie es weiter geht und wie viele dranbleiben. Sie glaube daran, dass diese Aktion einen Anstoß geben wird.