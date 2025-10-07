Ein Mädchen ist am Montagnachmittag in der Johannesstraße in Lauingen von einem E-Scooter angefahren und dabei leicht verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr war die Zehnjährige zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Laut Polizei habe sich von hinten ein E-Scooter mit zwei weiblichen Personen darauf genähert. Beim Vorbeifahren soll die Fahrerin des Scooters das Mädchen gestreift haben, sodass es zu Boden stürzte. Die Fahrerin, deren Identität bislang nicht bekannt ist, entfernte sich anschließend laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Lauinger Innenstadt.

Mädchen in Lauingen von E-Scooter erfasst und verletzt

Das verletzte Kind suchte nach dem Unfall gemeinsam mit einer Erziehungsberechtigten einen Arzt auf. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum E-Scooter oder zu einer der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)