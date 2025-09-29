Magier Max Schneider verzaubert Kinder und Eltern im Stadeltheater

Am eindrucksvollsten war das Publikum. Kaum hatte es zum zweiten Mal geklingelt, verwandelte sich ein summender Bienenschwarm in ein Theater voller Kinder, meist im Grundschulalter, aber auch darunter, die mucksmäuschenstill und hochkonzentriert den Worten und Bewegungen eines einzigen Mannes auf der Bühne folgten. Ein Traum für jede Lehrperson.

Der Zauberer zieht ein und magische Stille senkt sich über den Raum. Man merkt Max Schneider seine lange Erfahrung im Schul- und Pädagogikbereich an: Schnell findet er den Kontakt zu den Kindern. Diese wiederum lassen ihn nicht aus den Augen, registrieren jede winzige Ungereimtheit. „Die Kugel ist jetzt heller rot als die andere!“, ruft sofort ein Mädchen aus dem Publikum beim Kugeltrick.

Es gibt hierzulande für wirklich alles Wettbewerbe und Meisterschaften, sogar für Zauberei, und so kann Schneider auf seiner Homepage fünf Medaillen für „Mental-Magie“ präsentieren. Die beiden Auftritte vergangenen Sonntag im Stadeltheater Lauingen, nachmittags für Kinder, abends für „Groß & Klein“, waren eine Jubiläumshow der „30 Jahre Max Schneider Zauberkunst“, in der aus der Trickkiste der Illusionen alles geholt wurde, was man sich nur vorstellen kann: Ringe, Bälle, ver- und entknotete Tücher und Seile, Verwandlungen von Besteckteilen und vieles mehr. Obligatorisch natürlich die Einbeziehung des Publikums, auch im Stadeltheater ließen sich wieder ein paar Eltern im Gedankenkosmos von Schneiders Lieblingsautor Saint-Exupéry gutmütig lächelnd zum Affen machen.

Das Besondere an Schneiders Darbietungen ist die mentale Ebene hinter dem simplen Illusions-Trick, man könnte wirklich übernatürliche Fähigkeiten vermuten, wenn er die Gedanken und Gefühle seiner Bühnenpartner scheinbar mühelos lesen kann. Eine wesentliche Technik besteht darin, während des Kunststücks ununterbrochen zu reden und unterhaltsame Geschichten zu erzählen, beispielsweise über den Weltkongress der Zauberer, bei dem die internationalen Teilnehmer noch bei einer Limo abends an der Bar sitzen und sich gegenseitig ihre Lieblingskunststücke beibringen. Dabei führt Max einen Trick vor, erklärt ihn scheinbar, doch dann ist alles ganz anders, man hat es mit einem neuen Trick zu tun.

Gelungen war die Einbeziehung des mitmachfreudigen Publikums, das lautstark „Abrakadabra“ brüllte oder sogar, wie Bastian, mutig auf die Bühne kam und mitzauberte. Auf die Frage danach, ob er gespürt habe, wie die rote Kugel verschwand, antwortete Bastian, ganz Profi, mit einem verschmitzten Lächeln: „Wir Zauberer verraten nichts!“