Mann wirft in Lauingen Holzbrett auf Auto: Frau muss anhalten

Ein Mann hat am Mittwoch in Lauingen eine 50-Jährige dazu genötigt, ihr Auto anzuhalten. Die Frau war in der Straße „In der Ludwigsau“ unterwegs, als gegen 13 Uhr, so teilt es die Polizei mit, ein 49-Jähriger sich mit einem Holzbrett in der Hand vor ihr Fahrzeug stellte und sie so zum Anhalten zwang. Der Mann habe das Brett dann auch noch auf die Motorhaube des Autos geworfen, heißt es im Polizeibericht. Diese blieb unbeschädigt. Der 49-Jährige war offensichtlich betrunken. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Nötigung gegen den Mann. (AZ)

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzbrett Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis