Michael Manßhardt hält in Lauingen ein altes Handwerk am Leben

Der Uhrmachermeister kehrt in seine Heimat zurück und eröffnet eine eigene Werkstatt. Dort kümmert er sich um Uhren, die manchmal mehrere hundert Jahre alt sind.

Da ist diese eine Wanduhr, die es Michael Manßhardt besonders angetan hat. Sie hat einen "ewigen Kalender" eingebaut. Das heißt: Die Uhr zeigt immer den richtigen Tag an, berücksichtigt auch den 30. und 31. eines Monats sowie Schaltjahre – und das seit dem Jahr 1885. Das alles funktioniert komplett mechanisch, ohne Strom, ohne Internet. "Wenn man so eine Uhr mal repariert hat, man kann das nicht beschreiben. Das ist eine Kunst für sich. Wie ein Computer", sagt Manßhardt. Er ist Uhrmachermeister. In seiner neu eingerichteten Werkstatt im Lauinger Herrgottsruhweg verbreiten dutzende Uhren mit ihrem synchronen Ticken eine ganz besondere Atmosphäre. Die einen hängen an der Wand, die anderen sind eher was für die Tasche – doch alle haben sie etwas gemeinsam: Sie sind hier, weil Michael Manßhardt sich um sie kümmern wird.

Auf Michael Manßhardts Tisch lag eine 500 Jahre alte Uhr

Wenn der 35-Jährige von seinem Beruf erzählt, ist da dieses Glänzen in seinen Augen. Er läuft von einem Eck seiner Werkstatt ins andere, zeigt die verschiedensten Uhrwerke, Mechanismen und Werkzeuge. In den ewigen Kalender der Gebrüder Wilde aus dem Schwarzwald hat er bereits über 100 Stunden gesteckt, erzählt er. Die genaue Einstellung der Uhr ist kompliziert. Ein ausgeklügelter Mechanismus sorgt dafür, dass die Uhr immer den richtigen Tag anzeigt. "Das zu konstruieren ist unglaublich", schwärmt Manßhardt. Vor allem, wenn man bedenke, dass 1885 noch alles mit Tusche aufgezeichnet worden sei. Dann ist da noch eine Spieluhr, in die eine kleine Walze eingebaut ist. Immer zur vollen Stunde fällt ein Hammer auf eine Auslösung – dann spielt die Uhr eine von zwei wählbaren Mozartsonaten. Oder die Präzisionspendeluhr des Alchimisten Carl Wunderlich, die um das Jahr 1800 gebaut worden ist. Auch sie wird Manßhardt bald wieder in Gang bringen. Doch eine Uhr werde er niemals vergessen, auch wenn das schon länger her ist: eine Tischuhr aus Augsburg aus dem Jahr 1523 mit aufwendiger Gravur. Für die hätte er damals spezielles Werkzeug bestellen müssen, was der Besitzer schließlich aber nicht wollte.

