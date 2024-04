Lauingen

Mit Playmobil und Praxis: In Lauingen messen sich Wasserretter aus ganz Bayern

Plus Vom theoretischen Einsatzgeschehen bis zur Rettung im Wasser. Beim Landeswettbewerb der Wasserwachten in Lauingen steht der Teamgeist im Mittelpunkt.

Von Jonathan Mayer

Bis aus Mellrichstadt in Unterfranken sind Lilly Heurig und ihre Teamkolleginnen angereist, um sich in Lauingen mit Rettungsschwimmern aus ganz Bayern zu messen. Ein Teil der Damenmannschaft aus dem Ort nahe der thüringischen Grenze sitzt mittags in der Aula der Donau-Realschule und atmet durch. Der Theorieteil ist vorbei, nachmittags geht es an die Praxis. Das heißt: ins Wasser. Maya Fürsch, Lilly und Mia Heurig sowie Hanna Beck sind bereit. Auch wenn von den Veranstaltern betont wird, dass es hier nicht ums Gewinnen geht: Ein bisschen Ehrgeiz, sagen die Rettungsschwimmerinnen, ist schon dabei. "Wir haben von den Männern schon gehört, dass sie nicht schlecht sind", sagt Lilly und lacht. Das wecke den Ehrgeiz.

Rund 170 Wasserwachtler sind am Wochenende zum Landeswettbewerb gekommen, der heuer in Lauingen stattfindet. Dazu kommen 80 Helferinnen und Helfer. Der Parkplatz bei der Realschule ist voll mit Fahrzeugen von Wasserrettern aus ganz Bayern, im Hallenbad reihen sich die Schwimmer aneinander, auf dem Vorplatz stehen sie und messen sich im Wurfsackwerfen. Auch die Realschule selbst nehmen sie in Beschlag. In der Aula ist der Aufenthaltsbereich, in einzelnen Klassenzimmern wird Theoriewissen geprüft, die Turnhalle dient als Schlafplatz. Für Schulleiter Peter Hüttl ist es selbstverständlich, dass die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, sagt er.

