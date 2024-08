Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Lauingen

Am Donnerstag kam es im Kreuzungsbereich der Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Wittislinger Straße in Lauingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Gegen 22 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in östlicher Richtung. Nachdem er zunächst am dortigen Stoppschild gehalten hatte, befuhr er den Kreuzungsbereich, um weiter auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße zu fahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 65- Jährigen mit seinem Kraftrad.

Gegen einen Mann ermittelt die Polizei

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 65-jährige Kradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegen den 31-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)