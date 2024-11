„BrauMadl“-Chef Benedikt Deniffel erhält Preis

In Erinnerung an den ehemaligen Wirtschaftsminister Anton Jaumann zeichnet die Junge Union Schwaben seit 1994 alle zwei Jahre regionale Unternehmen für ihre hervorragenden innovativen Leistungen aus. Die diesjährige Preisverleihung fand in der Schreinerei Lehle, Schwabmünchen, statt. Zum 30-jährigen Jubiläum wird in diesem Jahr zusätzlich der Anton-Jaumann-Handwerkspreis 2024 verliehen, den die Brauerei „BrauMadl“ von Benedikt Deniffel aus Lauingen erhält. Über den Innovationspreis darf sich die Firma Märker Holding GmbH aus Harburg/Schwaben freuen. Der Anton-Jaumann-Preis wurde vom damaligen JU-Bezirksvorsitzenden und heutigen Fraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek ins Leben gerufen. JU-Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg freute sich über den Erfolg der Lauinger Brauerei, die vom JU-Kreisverband Dillingen vorgeschlagen wurde: „Benedikt Deniffel hat es in Zeiten, in denen viele Brauereien aufgrund des sinkenden Bierkonsums schließen, geschafft, aus einem Start-up eine regionale Biermarke zu schaffen, die mehrere Supermärkte in der Region beliefert. Zudem betreibt er drei gastronomische Betriebe, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte.“

JU-Bezirksvorsitzender Manuel Knoll betonte in seiner Begrüßung, dass es in Schwaben zahlreiche Unternehmen gebe, die den Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze schaffen. „Der Anton-Jaumann-Preis wird nach strengen Kriterien vergeben, die Jury ist mit Vertretern aus Handwerk, Industrie, Politik und Wissenschaft besetzt. Für die diesjährige Preisverleihung lagen aus ganz Schwaben gute Bewerbungen vor“, ergänzte Knoll laut einer Pressemitteilung. Dr. Florian Dorn vom ifo-Institut München hielt die Laudatio.

