Neues Leben für alte Häuser: In der Lauinger Altstadt bewegt sich etwas

Aus alt wird neu: Überall in der Innenstadt stehen Baugerüste und werden Häuser saniert. Drei Besuche an drei sehr unterschiedlichen Orten.

Die Geschichten, die Harald Skudlarek über sein Haus an der Lauinger Zenettistraße erzählen kann, wären ein eigenes Buch wert. Teile des Grundstücks gehörten einer Erbengemeinschaft, jahrelang war er auf der Suche nach den Hinterbliebenen, um die fehlende Fläche zu kaufen. Bis in die USA waren die Erben verteilt. Doch wenn alles gut geht, kann er bald endlich anfangen. Aus einem fast 700 Jahre alten Bauwerk in Lauingens ältestem Stadtteil wird dann ein Schmuckstück, in das nach Jahrzehnten endlich wieder Leben einkehrt.

