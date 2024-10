Polizei klärt Unfallflucht in Lauingen auf

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag im Lauinger Ortsteil Faimingen gekommen. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin konnte als Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen 13 Uhr bemerkten Bewohner in der Magnus-Scheller-Straße einen Schaden am Vordach ihres Hauses.

Schaden an einem Vordach ist entstanden

Die weiteren Ermittlungen führten zu der 51-jährigen Unfallverursacherin. Diese war gegen das Vordach gefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Vordach beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 51-Jährige. (AZ)