Postbotin in Lauingen leicht angefahren

Ein Postbotin ist in Lauingen leicht verletzt worden. Am Mittwoch, 13. November, stellte sich die 28-jährige Geschädigte mit ihrem Postfahrzeug um 13.30 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße auf Höhe der Hausnummer 11a in eine Hofeinfahrt. So die Informationen der Polizei. Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr in zu geringem Abstand an dem Postfahrzeug vorbei und touchierte dabei die Geschädigte, die sich gerade seitlich an ihrem Fahrzeug befand. Die Frau verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und klagte über Rückenschmerzen.

Die bislang unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben über ihre Person und Art der Unfallbeteiligung zu hinterlassen. Bei dem verursachenden Auto handelt es sich um einen blau-schwarzen Opel Corsa. Ein Teil des Kennzeichens ist bekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)