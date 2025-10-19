Premiere im Stadeltheater Lauingen: Leidgeprüfte Männer schmieden ein Mordkomplott

Es ist die erste Regiearbeit von Holger Seitz für das Stadeltheater Lauingen und sie feierte am Freitag Premiere. Er inszenierte bereits an Häusern in ganz Deutschland, darunter das Theater Augsburg und das Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Er sagte: „Das Stadeltheater ist ein Juwel. Auch alle, die sich auf und hinter der Bühne darum kümmern. Unterstützen Sie dieses Juwel, indem Sie die Aufführungen besuchen.“

Die Groteske „Mördergesellschaft“ des französischen Autors Robert Thomas beginnt mit einem Mordkomplott dreier Herren: Baron Adrien (Otto Killensberger) leidet unter seiner Baronin Therese (Gerlinde Scheit-Mayer), der Caféwirt Paul (Alwin Schweizer) unter seiner Schwester Berthe (Monika Bandow). Die beiden Frauen sind rechte Hausdrachen. Der Journalist Leo (Philipp Schombacher) wird von seiner Gattin Julia (Jessi Dürk) betrogen. Der Plan: Jeder soll jeweils eine der Damen um die Ecke bringen, die für einen der anderen beiden problematisch sind. So wird keiner verdächtigt und der jeweilige Profiteur hat ein Alibi.

Man lacht vor allem über die Mordversuche, die anfangs immer schiefgehen. Dabei gehen die Männer sehr listig zu Werke. Der Baronin mit politischen Ambitionen begegnet der Caféwirt als Gewerkschaftsfunktionär mit russischem Akzent, verkleidet mit langem Bart, Pelzmütze und Sonnenbrille. Aber er versucht vergeblich, ihr das Messer in den Rücken zu rammen. Der Baron gibt sich bei der Ehefrau des Journalisten, einer erfolglosen Sängerin und Schauspielerin, als Theaterimpresario aus. Aber die Pistole, mit der er sie erschießen will, funktioniert nicht. Beim dritten Mordversuch schleicht sich der Journalist verkleidet als englischer Butler bei der Baronin ein und versucht sie zu erdrosseln, indem er ihr mit zwei Seilen das Schwimmen beibringt.

Nach den gescheiterten Anschlägen beraten sich die Herren. Aber im weiteren Verlauf spitzt sich die Situation so zu, dass am Ende jeder jeden umbringen will. Wie das kommt und worauf es letztendlich hinausläuft, wird hier nicht verraten, um bei dem Theaterbesuch, der sich lohnen wird, die Spannung nicht zu zerstören.

Helmut Weiß spielt eine große Rolle

Auch die Darstellerinnen der Frauenrollen verstehen es, ihre Charaktere prägnant zu zeichnen. Die Schauspielerin und Sängerin hat eine unbändige Lust an Affären. Die strenge Caféwirtin ist zwar grantig, aber sie trägt das Herz auf der Zunge. Die Baronin hingegen serviert hinterlistige Boshaftigkeiten gerne mit einem Lächeln. Ihre politischen Reden übt sie mit einem Bilderrahmen. Aber die zwei Hausdrachen zeigen auch ihre Schwächen. Kathi Salzmann, die die freche Nichte des Polizeihauptmeisters spielt, beginnt ihre Karriere als Dienstmädchen beim Baron, durch die Intrigen der drei Herren lässt sie sich aber auch als Kellnerin im Café oder im Haushalt des Journalisten anstellen.

Eine große Rolle spielt Helmut Weiß als Polizeihauptmeister. Er bewegt sich immer militärisch zackig und bei ihm sitzen die Ohrfeigen für die Nichte locker. Aber er lässt sich gerne mal überreden oder auch bestechen, etwas zu vertuschen, wenn er dadurch Karriere machen kann.

Die Schauspieler ernten viele Lacher und großen Applaus. Eine Zuschauerin war nicht nur von den Schauspielern begeistert, sondern auch vom originellen Bühnenbild, beim Stadeltheater auch Marke Eigenbau.

Das Stück wird noch bis 7. Dezember gespielt. Termine unter www.stadeltheater.de