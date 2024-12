Premiere im Stadeltheater: Weihnachten als Albtraum gutbürgerlicher Eintracht

Fast wäre Alwin Schweizer im unvollständigen Outfit auf die Bühne gekommen. Gerade noch rechtzeitig konnte er die beige Schlägermütze auf sein kahles Haupt setzen und sich beim Eintreten auf Balkon 2 regiekonform vom Pantoffelhelden Patrick in den Macho-Metzger/Schlachter/Chirurg Christophe verwandeln. Kaum jemand im Publikum dürfte es bemerkt haben. So rasant ging es in Kerstin Egerers überaus dynamischen Inszenierung der Familienkomödie „Weihnachten auf dem Balkon“ von Gilles Dyrek im Lauinger Stadeltheater zu.

