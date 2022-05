Lauingen

vor 18 Min.

Pro-Contra: Das sagen Bürgerinitiative und Investor zum Tierkrematorium

Plus Vor dem Bürgerentscheid zum Tierkrematorium in Lauingen haben wir beiden Seiten ähnliche Fragen gestellt. Das sind die Antworten.

Von Jonathan Mayer

Nach sieben Monaten der Diskussionen sind die Fronten klar. Weil die Bürgerinitiative ein von unserer Redaktion moderiertes Streitgespräch mit dem Investor abgelehnt hat, haben wir beiden Seiten final die Möglichkeit gegeben, sich in vier Antworten zum Thema zu äußern. Drei der gestellten Fragen sind ähnlich, eine letzte geht auf die Kritik der Gegenseite ein. Beide Seiten hatten zwei Tage Zeit für die Beantwortung per Mail. Die erste Frage an die BI wurde jedoch nicht direkt beantwortet. Die Antwort wurde daher aus einer Pressemitteilung zusammengefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen