Prügelei zwischen Betrunkenen in Lauingen endet glimpflich

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen ist es am Montag in Lauingen gekommen. Gegen 23 Uhr ging bei der Polizei Dillingen telefonisch die Mitteilung ein, dass es in der Kastellstraße zu einer Rauferei zwischen den beiden jungen Männern gekommen sei. Wie sich herausstellte, kam es im Vorfeld zwischen den beiden zu Streitigkeiten, worauf die Männer laut Polizeiangaben aufeinander einschlugen. Jeder der Beteiligten zog sich durch die Rauferei leichte Verletzungen zu. Alkoholtests ergaben bei dem 20-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille und bei dem 19-Jährigen ein Ergebnis von 1,3 Promille. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

