Quadro Nuevo im Stadeltheater: Im Wunderland der Weltmusik

Im Februar 2023 wurde das türkische Antakya durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört. Die Welt-Musiker von Quadro Nuevo hatten die Stadt, die in römischer Zeit „Antiochia“ hieß, 2006 besucht und ihr im Album „Cairo“ ein musikalisches Denkmal gesetzt. Denn Antiochia war keine gewöhnliche antike Metropole. Sie war ein melting-pot von Menschen, Kulturen, Sprachen, Weltreligionen. Sie war jene Stadt, in der nach biblischer Überlieferung der Apostel Petrus die erste christliche Kirche baute. Wenn Quadro Nuevo von ihren Touren über den Globus zurückkommen, bringen sie von dort stets Souvenirs mit: Bilder und Botschaften, Geräusche und Gerüche, Eindrücke und Erlebtes. Sie verarbeiten Gesehenes, Gehörtes und Erfahrenes in musikalische Preziosen, in Welt-Musik. Das gilt auch für „Antiochia“.

Hans Gusbeth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Quadro Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadeltheater Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis