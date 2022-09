Randale in Lauingen: 35-Jähriger landet vor Gericht

Plus Als seine Freundin ihn betrügt, rastet ein Mann komplett aus. Nach einer Flasche Wodka und Tabletten randaliert er in den Straßen von Lauingen. Und das war bei Weitem nicht alles.

Ein 35-Jähriger randaliert in den Straßen Lauingens. Er wirft mit einer Mülltonne ein Fenster ein, schlägt einem Zeugen ins Gesicht und bedroht ihn mit dem Tod. Doch nicht nur das - auch Drogen sind im Spiel. Vor Gericht stellt Richter David Wagner klar, dass darauf eine Freiheitsstrafe folgt. Die Frage sei nur, ob es hinten mit einem "mit" oder "ohne Bewährung" endet.