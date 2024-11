Sachschaden und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall in Lauingen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Krad ist es am Montag in Lauingen gekommen. Darüber informiert die Polizei. Gegen 7 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Riedhauser Straße stadteinwärts in südlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich wollte eine 49-Jährige mit ihrem Auto aus der Wilhelm-Ködel-Straße nach links auf die Riedhauser Straße einbiegen.

Verkehrsunfall in Lauingen: Auto und Krad beteiligt

Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenprall kam. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der nach erster Schätzung der Polizei im unteren 4-stelligen Bereich liegt. Gegen die 49-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)