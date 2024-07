Ski Aggu, HBz, Mia Julia: Zum Festival Dreamland in Lauingen kommen einige Stars

„Das wird der Hammer“, sagt Peter Hitzler. Der Chef der Lauinger Disco T-Club zeigt sich selbstbewusst. In wenigen Wochen ist es so weit: Dann findet auf dem Gelände des Clubs das Dreamland-Festival statt. „Sowas gibt's hier in der Gegend in der Form nicht“, kündigt Hitzler an. Drei Bühnen wird es geben, etwa 70 Acts sind geplant. Shuttlebusse sollen die Besucherinnen und Besucher bis aus Krumbach, Oberkochen und Illertissen nach Lauingen bringen.

Auf ihrer Website werben die Veranstalter mit einem „magischen Erlebnis“ und einer „Traumwelt voller Musik und Fantasie“. Für die richtige Dosis Magie werden demnach Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Musikrichtungen sorgen: neben Malle-Schlager-Stars wie Mia Julia und Isi Glück die deutschen Rapper Ski Aggu, Nimo sowie das DJ-Duo HBz. Letztere kennt man im T-Club, einer der beiden spielte erst vor wenigen Monaten dort. Und das sind auch nur einige der großen Namen, die nach Lauingen kommen werden. Bislang angekündigt sind 67 bekanntere und unbekanntere Musikerinnen und Musiker. Laut Hitzler können sich Kleinigkeiten im Line-up auch noch ändern, das sei normal in der Branche.

Ein Blick auf den Lageplan, den die Veranstalter auf Instagram geteilt haben, zeigt das Ausmaß, das das Festival annehmen soll: Neben der großen „Heaven“-Bühne gibt es den „Cube“, also „Würfel“, außerhalb und im Club die „Moon-Stage“. Auch eine Chillout-Area ist zu sehen, ein Riesenrad, ein Pool und mehr. Foodtrucks sorgen das Wochenende über für Verpflegung.

Stattfinden wird das Dreamland von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September. Der Vorteil: An diesem Wochenende sind laut Hitzler nur wenige andere größere Veranstaltungen, die Konkurrenz somit gering. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, Ende am Freitag und Samstag um 3 Uhr, am Sonntag um 22 Uhr. Einen Campingbereich wie bei vielen anderen Festivals wird es wahrscheinlich nicht geben, dafür aber die Shuttlebusse. Die Idee dafür habe man sich bei anderen Festivals geholt, sagt Hitzler. „Das hat bei denen super funktioniert.“ Die Busse werden ihre Routen jeden Tag abfahren, die Gäste hin und zurück bringen.

Das Dreamland in Lauingen soll künftig jedes Jahr stattfinden

Der Chef rechnet mit etwa 3000 Besucherinnen und Besuchern am Tag. Ein Tagesticket kostet aktuell 30 Euro, das ganze Wochenende kostet 80. Das sind die aktuellen Preise, die laut Hitzler bis zum Festival noch steigen werden.

Wie das Dreamland am Ende laufen wird, kann Hitzler nur schwer abschätzen. Bei ihm mischen sich Aufregung und Vorfreude. Das Festival werde für ihn die größte Veranstaltung bisher sein. Wenn es aber gut laufen sollte, wird es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben. „Das soll schon jedes Jahr stattfinden“, sagt der Chef.

Die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung verlosen zwei Mal zwei Tickets für das Dreamland-Festival. Wer Karten gewinnen will, meldet sich per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de. Stichwort: Dreamland.