Theater beim Spassclub Lauingen: Zwei Landstreicher gefangen im Familienzwist

Die Bedienungen huschen noch schnell durch die Gänge, hinter den Kulissen ertönt das Einstimmungslied und dann öffnet sich der purpurne Vorhang: Als Landstreicher hat man es nicht leicht. Vor allem nicht, wenn einem nachts die Kälte eiskalt über den Rücken läuft. Deshalb sind die charmanten Landstreicher Kalle und Wolle mal wieder notdürftig auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplätzchen. Wie gut, dass der alte und wohlhabende Bauer Batschi seine Tür zur warmen Stube hat offenstehen lassen. Und noch besser: der Haus- und Hofbesitzer hat auch noch eine warme Suppe auf dem Esstisch stehen.

Komisch nur, dass der Batschi seine Suppe gerade nicht selbst auslöffelt! War es wohl doch zu viel des Glücks? Leider ja: mit einem Abschiedsbrief an die Familie finden Kalle und Wolle den Batschi tot in der Küche auf. Schnell wollen sie das Weite suchen, doch die rachsüchtige und geldgierige Verwandtschaft, die den Abschiedsbrief ebenfalls bereits erhalten hat, braust schon an.

Das Publikum huldigt den Schauspielern

Das Drama kann nur eines bedeuten: Es ist wieder Theaterzeit in Lauingen. Wer genug vom tristen Novembernebel und damit oft einhergehender schlechter Stimmung hat, darf sich auf das Stück „Tolldreiste Brüder“ der Theatergruppe des Spassclubs freuen. Denn da jagt ein Lacher den nächsten. Angeführt wird das Ensemble von Erika Remiger und Marion Ranftler. Die beiden sind mittlerweile Profis im Theaterbusiness und wissen, worauf ihr Publikum anspringt: charmante Underdogs, geldgierige Verwandtschaft, dominante Ehefrauen und ihre Pantoffelhelden – gekrönt mit Wortwitz, Schlagabtausch und dazu passender Mimik und Gestik.

Man merkt, dass die Truppe ein eingespieltes Team ist. Nur zweimal kommt es bei der Premiere zu kurzen Texthängern, die von den beiden Souffleusen Sandra Föll und Helga Weigelt direkt aufgefangen und den Schauspielern charmant wie tolldreist (Duden: draufgängerisch, frech und kühn) überspielt werden. Und selbst wenn im Publikum das Handy klingelt, wird das, wie im Improtheater, direkt ins Stück eingebaut. Die Akteure dieses Jahr sind: Thomas Kotter, Dominik Remiger, Marie Schneider, Jürgen Müller, Christian Hoffmann, Erika Remiger, Marion Ranftler und Tanja Mack.

Icon Vergrößern Endlich mal wieder zu baden, ist für die müffelnden Landstreicher Kalle (Thomas Kotter) und Wolle (Dominik Remiger) ein wahrer Segen – und für das Publikum ein Lachgarant. Foto: Nicola Richter Icon Schließen Schließen Endlich mal wieder zu baden, ist für die müffelnden Landstreicher Kalle (Thomas Kotter) und Wolle (Dominik Remiger) ein wahrer Segen – und für das Publikum ein Lachgarant. Foto: Nicola Richter

In drei Akten wird die Geschichte „Tolldreiste Brüder“ in der Auwaldgastätte gezeigt. Das Stück wird von allen Generationen im Publikum mit vielen Lachern und Applaus gehuldigt. Vor allem die beiden Landstreicher, gespielt von Thomas Kotter und Dominik Remiger, sind für die meisten Lachsalven im Stück verantwortlich. Aber auch die Rolle von Onkel Batschis Nichte Wilfriede wird perfekt von Marie Schneider gespielt. Sie gibt die geldgierige und terrorisierende Ehefrau ihres unter ihren Pantoffeln stehenden Ehemanns Götz (ebenfalls überzeugend gespielt von Jürgen Müller). Christian Hoffmann, der Onkel Batschis Neffen Schorsch spielt und im letzten Jahr erst Premiere feierte, kann man sich gar nicht mehr von der Bühne wegdenken. Tanja Mack, alias Hanni, verpasst ihrer Figur eine pointierte Wandlung. Und auch das Frauen-Power-Leitungsteam Marion Ranftler und Erika Remiger bestechen mit lustigen Ticks und französischem Akzent. Ebenfalls zu erwähnen ist Tanja Klaiber von der Maske, die die Schauspieler Thomas Kotter und Dominik Remiger mit viel Schminke gekonnt in zwei alte Männer verwandelt.

Doch zurück zum Stück: Ob die Landstreicher Kalle und Wolle aus Erbonkel Batschis Haus wieder rauskommen und was das alles mit den tolldreisten Brüdern zu tun hat? Das weiß das Publikum erst, wenn sich der purpurne Vorhang am Ende schließt, die Bedienungen wieder durch die Gänge huschen und die freudestrahlenden, aber auch erleichterten Akteure sich unter ihre Gäste mischen.

Weitere Spieltermine: Das Ensemble präsentiert sein Stück „Tolldreiste Brüder“ noch am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr; Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr, Sonntag, 17. November, um 19 Uhr; Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr; Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr und zuletzt am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr. Die Aufführungen finden in der Gaststätte des Auwaldstadions statt. Karten können unter Telefon 09072/953589 bei Erika Remiger bestellt werden.