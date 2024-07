Stromleitungen von Pedelec in Lauingen durchgeschnitten

Unbekannte durchtrennen stromführende Leitungen eines Pedelecs, der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 14 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, durchtrennten bisher unbekannte Täter laut Polizei mutwillig stromführende Leitungen eines Pedelecs, das im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Masurenstraße in Lauingen abgestellt war. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)