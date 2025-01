Tablet-Computer wird in Lauingen aus einem Klassenzimmer geklaut

Am Freitagnachmittag ließ eine 18-jährige Geschädigte nach Polizeiangaben ihr Tablet und die zugehörige Tastatur zwischen etwa 13.30 Uhr und 14 Uhr in einem Klassenzimmer einer Schule in der Brüderstraße liegen. Bei ihrer Rückkehr stellte die Schülerin fest, dass ein bislang Unbekannter das Gerät entwendet hatte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Es handelt sich um ein silberfarbenes iPad im Wert von etwa 550 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

