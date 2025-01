Unbekannter schlägt Scheibe eines Geschäfts in Lauingen ein

Am Mittwoch beschädigte ein bisher unbekannter Täter mutwillig die Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäfts in der Geiselinastraße in Lauingen. Gegen 15 Uhr hörte der Geschäftsinhaber, wie die Glasscheibe eingeschlagen wurde. Der Unbekannte ergriff daraufhin unerkannt die Flucht, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

