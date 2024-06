Unfall bei Lauingen: Alle vier Beteiligten werden ins Krankenhaus gebracht

52-Jähriger will mit dem Auto bei Lauingen in Richtung Veitriedhausen abbiegen. Dabei übersieht er laut Polizei einen entgegenkommenden Wagen.

Ein 52-Jähriger hat am Freitag mit seinem Auto die Staatsstraße 2025 von Lauingen in Richtung Frauenriedhausen befahren. An der Abzweigung nach Veitriedhausen wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei das Auto eines 51-Jährigen, der mit zwei weiteren Insassen aus Richtung Frauenriedhausen entgegenkam.

Die total beschädigten Autos werden abgeschleppt

Nach dem Zusammenstoß wurden alle vier Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeuge entstand Totalschäden, sie wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 20.000 Euro an.

Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen war mit etwa 20 Mann im Einsatz, auch die Straßenmeisterei rückte an der Unfallstelle an. Gegen den 52-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)