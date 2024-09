Unfallflucht in Lauingen: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz in der Weisinger Straße in Lauingen hat sich am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Täter hatte dort einen grauen 1er-BMW angefahren und einen Schaden im Bereich des Kennzeichens in geschätzter Höhe von 100 Euro hinterlassen.

Anschließend entfernte sich dieser, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)