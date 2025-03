Von Baudenkmal bis Baumbestand: Das beschäftigt die Lauinger Bürger

Die vielleicht wichtigste Mitteilung des Abends brachte Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller fast beiläufig in einem Satz unter. Nachdem sie den etwa 250 Menschen in einer knapp einstündigen Präsentation bei der Bürgerversammlung am Montagabend in der Stadthalle den Jahresbericht mit wichtigen Zahlen, Fakten und Ereignissen der letzten zwölf Monate präsentiert hatte, teilte Müller dem Gremium mit, dass sie beabsichtige, bei der am 8. März 2026 stattfindenden Kommunalwahl wieder für das Amt der Ersten Bürgermeisterin kandidieren zu wollen. Für einige Anwesende war diese Bekanntgabe zwar nicht wirklich eine Überraschung, aber Müller nutzte die Gelegenheit, um ihre Absicht erstmals öffentlich vor Publikum zu erklären. Vor diesem Hintergrund geriet ihr Jahresbericht in gewisser Weise auch zu einem vorgezogenen Rechenschaftsbericht ihrer Amtszeit.

Zumindest für den Zeitraum von April 2024 bis März 2025, denn die nächste Lauinger Bürgerversammlung wird erst nach den Kommunalwahlen stattfinden.

