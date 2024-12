Wärmepumpe: vom Rettungsanker zum Ladenhüter und zurück?

Der Andrang war enorm. Gut 250 Häusle-Besitzer und Häusle-Bauer wollten am Mittwochabend im Lauinger Berufsschulzentrum mehr über das Thema Wärmepumpe wissen. Sie galt einst als Rettungsanker der von der Bundesregierung ausgerufenen Energiewende, die bis 2045 (Bayern 2040) Klimaneutralität schaffen sollte. Eine halbe Million Geräte sollten pro Jahr installiert werden. Doch der Glanz der Wunderpumpe ist schnell wieder verblasst. In diesem Jahr werden in ganz Deutschland nur rund 200.000 Wärmepumpen verkauft werden. Davon geht der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) aus. Denn bis Ende September waren es deutschlandweit gerade mal 141.500, rund 52 Prozent weniger als im Vorjahr. Das dürfte auch im Landkreis Dillingen ähnlich sein, doch konkrete Zahlen darüber gibt es nicht. Beim Landratsamt schätzt man den aktuellen Anteil von Wärmepumpen auf etwa „vier bis fünf Prozent der Haushalte“ (Deutschland: sieben Prozent). Dabei sind 81 Prozent der Häuser im Kreis für eine Wärmepumpe geeignet.

An der Berufsschule drängen sich die Interessenten schon vor der Veranstaltung an den Infoständen

Kein Wunder, dass Politik, Verbände, Industrie, Handel und Handwerk nun eine PR-Aktion für die Wärmepumpe gestartet haben. In der Aula der Berufsschule informierte darüber das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA) gemeinsam mit dem Landkreis im Rahmen der Woche der Wärmepumpe. Diese findet vom 4. bis zum 10. November deutschlandweit in 75 Landkreisen statt. Die Resonanz war überwältigend. Landrats-Vize Joachim Hien (Grüne) und Veranstaltungsleiter Hans-Jörg Barth vom EZA zeigten sich sichtlich überrascht vom großen Andrang beim „Reizthema Wärmepumpe“ (Hien). Gastgeber und Berufsschulleiter Peter Hoffmann verwies darauf, dass der Andrang bei den Ausstellern „schon eine halbe Stunde vor der Veranstaltung groß war.“

Diese individuelle Beratung im „Markt der regionalen Energieexperten“ an den Ausstellungsständen wurde auch nach dem offiziellen Programm intensiv genutzt. Zuvor hatte ein halbes Dutzend Fachleute, Nutzer und Energieberater über Funktionsweise, Förderung, Nutzungsmöglichkeiten und Erfahrungen in Alt- und Neubau referiert. Die Bandbreite war groß: Wie funktioniert eine Wärmepumpe, was ist beim Altbau zu beachten, wie sind die Fördermöglichkeiten. Über praktische Erfahrungen mit Geothermie und Tiefenbohrungen berichtete Sebastian Schäffler von Baugrund Süd in Dillingen. In einem „Nachbarschaftstalk“ wurden praktische Erfahrungen ausgetauscht. Die „Nachbarn“, drei Hausbesitzer mit unterschiedlichen Wärmepumpen-Erfahrungen, standen Rede und Antwort. Hier wurde es sehr konkret, deshalb fand diese Informationsform im Publikum regen Anklang.

Vor der Wärmepumpe braucht es erst eine „ordentliche Heizlastberechnung“

Konkret wurde es auch bei Armin Sinning, von Haustechnik Sinning in Mödingen. Er spannte den Bogen von der ersten Idee zum Einsatz einer Wärmepumpe bis zur Übergabe. Er plädierte deutlich für einen „ganzheitlichen Ansatz, in dem Heizung, Photovoltaik und Elektromobilität“ gemeinsam betrachtet werden sollen. Das Fundament für den Einsatz einer Wärmepumpe sei „zwingend eine ordentliche Heizlastberechnung“. Sie stehe am Anfang aller Überlegungen. Zu beachten seien zudem ein integriertes Energiemanagement, ausreichende Größe von Pufferspeichern und das Thema „dynamische Stromtarife“, das immer wichtiger werde.

Bemerkenswert war das Ergebnis einer Abfrage unter den Besuchern. EZA-Experte Barth hatte ihnen zu Beginn einige Fragen gestellt, zum Beispiel wer ein Haus habe (die meisten) oder eine PV-Anlage (sehr viele). Barth fragte auch, wer die Sonnenkampagne und die Wärmekampagne kenne, die der Landkreis Dillingen seit Jahren durchführt. Zu seiner Überraschung gingen hier nur wenige Hände hoch. „Herr Weber, da müssen wir noch etwas arbeiten“, wandte sich Barth an Christian Weber. Der “arbeitet mit Hingabe“ (Hien) seit Langem im Landratsamt an den Kampagnen. Deshalb ist Vieles, was an diesem Abend zur Sprache kam, längst auf den Internetseiten des Landratsamtes nachzulesen. Man muss es aber auch tun. Wer die Präsentationen vom Mittwoch nachlesen will, kann das auch über die Internetseite des Landratsamts, von wo er direkt mit dem EZA verlinkt wird.