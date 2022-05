Lauingen

12:00 Uhr

Was steckt hinter dem Nahwärmenetz am Lauinger Tierkrematorium?

In Lauingen sollen zahlreiche Haushalte vom Tierkrematorium profitieren können - durch ein Nahwärmenetz.

Plus Stadt und Investor versprechen warme Häuser, wenn die Anlage gebaut wird. Bei den Gegnern sorgt das für Verblüffung. Der Investor betont erneut Kompromissbereitschaft.

Von Jonathan Mayer

Könnte ein Tierkrematorium Lauingen künftig mit Nahwärme versorgen? Das zumindest hat die Stadt kürzlich in einer Pressemitteilung angekündigt. Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Aus den Reihen der Bürgerinitiative "Pro Wohlfühlstadt", die sich gegen den Bau positioniert, war von einem "Werbegag" die Rede. Im Stadtrat ist man geteilter Meinung: Die einen hätten von einem Nahwärmenetz nie etwas gehört, die anderen freuen sich über eine bessere Ökobilanz und Nachnutzung. Was steckt also dahinter?

