Welches Wohngebiet soll Frauenriedhausen bekommen?

Plus Im Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen sollen bis zu 66 neue Wohnungen entstehen. Die Bevölkerung könnte um die Hälfte wachsen. Deswegen sollen die rund 200 Einwohner bei der Gestaltung des neuen Wohngebiets mitentscheiden.

Im Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen soll ein neues Wohngebiet entstehen – und kein kleines. Südlich des Feuerwehrhauses, zwischen Dorfstraße und der Straße Im Kirchfeld, will die Stadt auf rund 30.000 Quadratmetern Fläche Platz für neue Bürgerinnen und Bürger schaffen. Vier sehr unterschiedliche Konzepte hat Werner Dehm, Geschäftsführer des Büros Opla, kürzlich im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Eigentlich sollten die Mitglieder schon ihren Favoriten aussuchen. Doch dann kam alles anders.